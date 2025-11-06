Обвиняват четиримата задържани за кражбата на 7 тона гориво от тръбата на "Лукойл"

Окръжната прокуратура в Стара Загора ще повдигне две обвинения към четирима мъже, задържани за кражба на гориво в Старозагорско. Първото обвинение е за заговор на две или повече лица да вършат престъпления в страната или в чужбина, а другото е за кражба в особено големи размери и представляващо особено тежък случай. Това съобщи на брифинг Нейка Тенева, прокурор в Окръжна прокуратура - Стара Загора, цитирана от БТА.

Тя уточни, че е образувано досъдебно производство и предстои привличането им в качество на обвиняеми по двете престъпления и задържане за срок от 72 часа, а след това ще бъде внесено искане за постоянна мярка "задържане под стража" спрямо четиримата. „По предварителна информация групата е действала от около един месец, но предстои да се уточни дали не е извършено престъпление и от по-ранен период", обясни прокурорът. Тя допълни, че предстои да бъде изчислено точното количество на гориво, което е откраднато, за да може да се каже точната стойност. До момента са открити около 7 тона дизелово гориво.

Прокурор Тенева обясни, че механизмът на извършване на престъплението е посредством пробив в тръба в тръбопровода, от който друга тръба води към съд, където чрез кран се е пускало гориво. Все още на място се извършва оглед, за да може да бъде намерен съдът, в който се е източвало горивото, откъдето после с помпа са се пълнели бидони, монтирани в два автомобила. Веднага след това е било прехвърляно в други съдове, които са намерени в склад на околовръстния път на Стара Загора. Прокурорът обясни, че тръбата, по която е течало горивото, е на „Лукойл".

Старши комисар Красимир Христов, директор на ОД на МВР в Стара Загора, съобщи, че след постъпила оперативна информация в МВР за пробив на нефтопровод южно от Стара Загора и нерегламентирано източване на гориво са предприети оперативно-издирвателни мероприятия и късно снощи са задържани част от извършители, както и два автомобила с монтирани върху тях бидони от по един тон. Той посочи, че от мястото на пробива е транспортирано в сграда, където е съхранявано в по-големи съдове, а след това е продавано.

Митко Игнатов, заместник окръжен прокурор на Стара Загора, каза още, че интересното в случая е, че ощетеното юридическо лице дори не е разбрало за този пробив в тръбопровода. Сигналът в полицията не идва от самото ощетено лице, а е оперативна информация, с която по оперативен път са се сдобили нашите полицаи, посочи Игнатов. Той подчерта, че още с получаването на информацията е уведомена Окръжна прокуратура - Стара Загора и съвместните действия между двете институции са били още на фаза на разработка, а не след образуване на наказателното производство. Заместник окръжният прокурор заяви, че „държавата не е ощетена, ощетена е фирмата, която е собственик на горивото, което тече по тръбопровода". И обясни, че се касае за вреди в „особено големи размери" над 140 минимални работни заплати.

Кражбата на гориво се е случвала основно вечер след 20:00 часа. А четиримата задържани са криминално проявени, но неосъждани, всички са от Стара Загора. Ако бъде доказана вината по едното обвинение, наказанието може да е до 6 години затвор, а по другото - от 10 до 20 години „лишаване от свобода".