Колумбия ще отбележи с възпоменателна церемония за...

Окръжният прокурор на Пазарджик обсъди мерки за превенция на пътните произшествия

Диана Варникова

Окръжният прокурор на Пазарджик Албена Кузманова се срещна с Иван Спасов

Окръжният прокурор на гр. Пазарджик Албена Кузманова разговаря с Иван Спасов, представител на Гражданските доброволни отряди за охрана на обществения ред и експерт по превенция на пътнотранспортните произшествия.

Това съобщиха от прокуратурата.

Поводът за срещата е предстоящият Ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия, който се отбелязва всяка година през месец ноември. Окръжният прокурор Албена Кузманова и Иван Спасов, който е представител и на сдружение „Ангели на пътя", обсъдиха мерки, свързани с превенцията на пътнотранспортните произшествия.

Прокурор Кузманова обясни, че в Окръжна прокуратура-Пазарджик досъдебните производства за катастрофи с пострадали и загинали хора приключват в максимално бърз срок с внасяне на обвинителен акт в съда. През следващата година предстоят още срещи на представителите на Гражданските доброволни отряди с прокурори от гр. Пазарджик.

