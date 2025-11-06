Шофьор изказа благодарност към полицаи, помогнали му на магистралата

Благодарствен адрес се получи в ОДМВР-Пазарджик от мъж, пътувал миналия месец по АМ „Тракия". В интерес на истината десетки полицаи от охранителна и пътна полиция от областната дирекция в целия регион вършат ежедневно, съвестно и отдадено своята работа в името на спокойствието и сигурността на гражданите. И въпреки, че това е тяхно задължение винаги ни става приятно и изпитване чувство на удовлетворение, когато гражданите сами решат да похвалят или поощрят с думи или с добро отношение нашите момичета и момчета. Това коментира говорителят на Областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов.

В началото на октомври Даниел Василев пътувал по участъка от АМ „Тракия" обслужван от ОДМВР-Пазарджик. По това време във връзка с ремонтните дейности на трасето е имало временна организация на движението. На 97-ми километър по посока за Бургас автомобилът, с който пътувал Василев спукал гума, а резервната се оказала неподходяща за смяна. Малко след това към тях се приближил патрулен автомобил. Униформените се запознали набързо с проблема и незабавно предложили съдействие. Била повикана държавна пътна помощ, която безплатно изтеглила авариралото возило извън зоната на автомагистралата. Тъй като пътната помощ можела да побере само двама от пътуващите в колата автоатрулният екип останал заедно с третия пътник от возилото на място, докато дойде превоз и за него.

„Благодаря сърдечно на служителите на МВР за техния професионализъм, човечност и бърза реакция. Пожелавам им здраве и успехи в тяхната отговорна работа.", завършва писмото си Василев.

Тъй като в благодарствения адрес не бяха споменати имената на двамата полицаи ръководството на дирекцията предприе необходимото и установи, че във въпросния ден на този участък е бил на дежурство автопатрул от РУ-Панагюрище в състав: полицай Стойко Гинин и полицай Георги Узунов. Благодарим от сърце за добрите думи на Даниел Василев, като пожелаваме на него и на всички граждани леко, приятно и безаварийно пътуване.