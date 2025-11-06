СДВР награди отличилите се полицаи

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

По случай професионалния празник на полицията директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов връчи награди на отличилите се служители.

Призовете са повод 8 ноември – професионалният празник на българската полиция и Ден на Св. Архангел Михаил.

На събитието присъстваха директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов, заместник-директорите, началниците на районните управления и служители на дирекцията. В своето приветствие главен комисар Николов изрази благодарност за всеотдайността, професионализма и високите резултати в борбата с престъпността и опазването на обществения ред.

По случай празника бяха отличени служители от различни звена на дирекцията, които с труда и отговорността си допринасят ежедневно за сигурността в столицата.

Главен комисар Николов връчи и специална награда на Андрей Сапунджиев – председател на Националния съюз на ключарите в Република България, за дългогодишно партньорство и принос в превенцията и противодействието на домовите кражби.