СДВР награди отличилите се полицаи

По случай професионалния празник на полицията директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов връчи награди на отличилите се служители.
Призовете са повод 8 ноември – професионалният празник на българската полиция и Ден на Св. Архангел Михаил.
На събитието присъстваха директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов, заместник-директорите, началниците на районните управления и служители на дирекцията. В своето приветствие главен комисар Николов изрази благодарност за всеотдайността, професионализма и високите резултати в борбата с престъпността и опазването на обществения ред.
По случай празника бяха отличени служители от различни звена на дирекцията, които с труда и отговорността си допринасят ежедневно за сигурността в столицата.
Главен комисар Николов връчи и специална награда на Андрей Сапунджиев – председател на Националния съюз на ключарите в Република България, за дългогодишно партньорство и принос в превенцията и противодействието на домовите кражби.