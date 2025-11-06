ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Колумбия ще отбележи с възпоменателна церемония за...

СДВР награди отличилите се полицаи

1168

По случай професионалния празник на полицията директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов връчи награди на отличилите се служители.

Призовете са повод 8 ноември – професионалният празник на българската полиция и Ден на Св. Архангел Михаил. 

На събитието присъстваха директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов, заместник-директорите, началниците на районните управления и служители на дирекцията. В своето приветствие главен комисар Николов изрази благодарност за всеотдайността, професионализма и високите резултати в борбата с престъпността и опазването на обществения ред. 

По случай празника бяха отличени служители от различни звена на дирекцията, които с труда и отговорността си допринасят ежедневно за сигурността в столицата. 

Главен комисар Николов връчи и специална награда на Андрей Сапунджиев – председател на Националния съюз на ключарите в Република България, за дългогодишно партньорство и принос в превенцията и противодействието на домовите кражби. 

👮‍♂️ По случай професионалния празник на полицията директорът на СДВР връчи награди на отличилите се служители 🎖️ Днес...

Posted by СДВР Столична Полиция on Thursday 6 November 2025

