Колумбия ще отбележи с възпоменателна церемония за...

В ареста остава наркопласьор, хванат с 94 грама канабис

Дияна Райнова

Канабис Снимка: Архив

Окръжният съд в Добрич взе мярка за неотклонение „Задържане под стража" на 25-годишен мъж, привлечен като обвиняем по досъдебно производство за държане на високорискови наркотични вещества с цел разпространение. Той е обвинен за това, че на 3 ноември т.г. в град Добрич на публично място без надлежно разрешително е държал с цел разпространение - канабис с тегло 94 грама, като деянието е извършено в условията на опасен рецидив.

Окръжният съд прецени, че от събраните в началния етап на разследването доказателства може да се изведе заключение, че са налице достатъчно данни относно съпричастността на задържания към извършеното деяние. Според съда видът на разследваното престъпление и данните за личността на обвиняемия, който е с многократни осъждания, указват и за съществуваща реална опасност мъжът да извърши друго престъпление или да се укрие.Определението на Окръжния съд подлежи на обжалване и протест пред Апелативен съд – Варна, в тридневен срок

