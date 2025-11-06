Голям американски военен самолет кацна в София (Снимки)

Голям военнотранспортен самолет на военновъздушните сили на САЩ се е приземил на летището в София, съобщиха читатели. Машината е била C-17 Globemaster III - най-популярният американски самолет за транспорт на войски.

Веднага след кацането си на летището, самолетът се е отправил към територията на нашата военновъздушна база "Враждебна". Машината е прелетяла ниско и над покривите в центъра на столицата преди да кацне на летище София. Това е най-използваният маршрут за кацания на столичното летище. C-17 се използва от американците са транспорт на войски. СНИМКА: ГЕОРГИ КЮРПАНОВ

C-17 Globemaster III е съвместна разработка на компаниите "Макдоналд/Дъглас" и "Боинг" и е най-използваният от американците транспортен самолет за войски. C-17 е способен за бързо стратегическо доставяне на войски и всички видове товари до основните оперативни бази или директно към препращащите бази в зоната за разполагане.

Самолетът може да изпълнява тактически мисии за въздушен транспорт и амбулаторни пациенти по време на аеромедицински евакуации, когато е необходимо. Присъщата гъвкавост и производителност на C-17 подобряват способността на цялата система за въздушен пренос на САЩ и отговаря на световните изисквания за въздушна мобилност на Съединените щати.

България също разполага с един такъв военнотранспортен самолет като нашите ВВС плащат летателни часове за него. С такъв самолет например през 2020 година българските ВВС доставиха първите запаси от маски и инхалатори, след като страната остана без такива заради пандемията от коронавирус.