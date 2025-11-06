За 3 дни събраха доброволците, нужни за залесяване на изгорял терен край Арбанаси

На голям обществен интерес се радва кампанията за залесяване на местността Гарга баир край Арбанаси, обявена от кмета на Велико Търново Даниел Панов. Само за три дни след апела към гражданите да се включат в кампанията за засаждане на нови дървета, необходимият брой доброволци вече е достигнат, информираха от отдел „Екология, чистота и озеленяване".

Община Велико Търново изказа благодарност към всички граждани, които откликнаха и заявиха желание да се включат в инициативата. Големият интерес показва, че каузата за опазване и възстановяване на природата обединява хората в името на по-зелено бъдеще за града, коментират от местната администрация.

Кампанията за Гарга баир на 22 ноември е само първи етап от инициативите за възстановяване на горския фонд в целия зелен пояс около старопрестолния град, където през последните години се премахват изсъхналите и болни борове - Арбанашкото плато, хълма Момина крепост и др. През пролетта ще бъдат обявени нови дати за обществено залесяване, в което ще могат отново да се включат доброволци.

Възстановяването на растителността на „Гарга баир" започва на 17 ноември с професионално залесяване. Сборният пункт за доброволците, които ще се включат на 22 ноември е старата чешма „Каменец" под разклона за Арбанаси. В рамките на първия етап от кампанията ще бъдат засадени 20 000 дръвчета – широколистни видове, съобразени с релефа, почвата и съвременните климатични условия.