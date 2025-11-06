Глобиха нидерландец, карал в пешеходна зона в Разград

Глобиха нидерландец, шофирал в пешеходна зона в Разград, съобщиха от Областната дирекция на МВР. Спешната проверка по случая, за който бе съобщено в социалните мрежи, е разпоредена от директора на областната старши комисар Диян Симеонов.

Той се е самосезирал след публикации, придружени със снимков материал, които показват как лек автомобил с бургаска регистрация се движи по централния пешеходен площад в Разград. Служители на Районно управление – Разград са издирили и установили шофьроа на мерцедеса. Оказва се, че той е нидерландски гражданин, кюрд по народност, на 40 години. Мъжът е отведен в Районното управление, където е обяснил, че бил на гости в Попово и от там взел кола под наем, допълват от полицията.

Нарушителят е санкциониран по закона за движение по пътищата. За двете нарушения той ще плати общо 150 лв., каза говорителят на Областната дирекция на МВР в Разград Илияна Георгиева за БТА. По думите ѝ предвид факта, че е чужд гражданин, глобата трябва да бъде заплатена на момента.