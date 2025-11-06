Обвиненият в убийство на приятел във Варна остава в ареста

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Съдът остави в ареста 41-годишен мъж, обвинен за убийството във варненския кв. "Вл. Варненчик", съобщават от пресцентъра на институцията.

На 3 ноември той е привлечен като обвиняем за

убийство на друг мъж от кв. „Вл. Варненчик". Разследването на тежкото престъпление е започнало ден по-рано, по сигнал на близките на убития, които са намерили тялото му в неговия апартамент.

Убийството е извършено през нощта на 31 октомври срещу 1 ноември, след възникнал битов скандал между двамата приятели.

От първоначалния оглед и аутопсия е станало ясно, че мъжът е бил удушен.

Обвиняемият е многократно осъждан, като последната му присъда е от преди 15 години.

За убийство, Наказателният кодекс предвижда най-тежкото възможно наказание - от 15 до 20 години, доживотен затвор или доживотен затвор без замяна.