Запрянов ще участва в честванията на 140-ата годишнина от Сръбско-българската война на Пантеона „Майка България"

Министърът на отбраната Атанас Запрянов ще участва в тържествените чествания на 140-ата годишнина от Сръбско-българската война, които ще се проведат на 7 ноември – деня на победата в битката при Сливница. Във военните церемонии на паметните места в село Гургулят и град Сливница ще участват военнослужещи от Сухопътните войски и Националната гвардейска част.

Програмата за честванията на 7 ноември 2025 г. предвижда:

Полагане на венци и цветя пред Пантеона „Майка България", посветен на загиналите в Сръбско-българската война при село Гургулят (17.00 ч.);

Полагане на венци и цветя пред паметника „Петимата капитани" в град Сливница (18.15 ч);

Тържествена проверка (заря) пред монумент „Героите на Сливница", на площад „Съединение" 1 в едноименния град (19.00 ч.).

На тържествената проверка (заря) в Сливница ще присъства и началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов. Поканени са също висши офицери, представители на военно-патриотични съюзи и др.