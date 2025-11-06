Терзиев предлага нова структура на Столичната община

София ше има нов зам.-кмет по градско планиране и развитие. Заради нуждата част от служителите на направление "Архитектура и градоустройство" да се прехвърлят към него и несъгласието на Богдана Панайотова, кметът поиска вчера оставката на главния архитект

Столицата вече ще има и зам.-кмет по сигурност

Кметът на София Васил Терзиев внесе в Столичния общински съвет доклад с предложение за нова структура на администрацията, изготвена след задълбочен анализ на функциите, процесите и отговорностите в управлението на града. Промяната надгражда започнатите управленски реформи на кмета Терзиев и има за цел не просто организационно пренареждане, а по-устойчива и предвидима система на управление, която осигурява по-ясно разпределение на отговорностите, по-висока ефективност и по-добра координация между екипите, съобщиха от Столичната община.

Всички изменения се извършват без увеличаване на общата численост на администрацията, чрез оптимизация на съществуващия ресурс с цел по-бързо и резултатно изпълнение на приоритетите на града.

„Тази структура е резултат от внимателен анализ на процесите. Предлагаме модел, който не обслужва конкретни хора, а обществения интерес, и търсим устойчивост – модел, който ще работи еднакво добре и след този мандат. Не искаме временни, оперативни решения, а управленска рамка, която да носи резултати във времето", заяви Терзиев, цитиран от пресцентъра на общината.

Една от ключовите промени в новата структура е създаването на позицията заместник-кмет по градоустройство – фигура, която ще има стратегическа роля за интегриране на всички процеси, свързани с планирането и развитието на София. Решението цели да възстанови баланса между политическата отговорност и експертната независимост в градоустройството. Новият заместник-кмет ще бъде носител на стратегическите решения и на политическата отговорност за резултатите – така, както е във всички модерни европейски столици. В същото време главният архитект запазва и ще продължи да упражнява своите експертни правомощия по Закона за устройство на територията – издаване на разрешения за строеж, одобряване на проекти и контрол върху законосъобразността и качеството на строителството. По този начин се постига ясно разграничение на функциите: политическото ниво определя визията и приоритетите, а експертното – гарантира качеството и спазването на закона, уточняват от общината.

"През годините в София се стигна до изкривяване на баланса, при което главният архитект се превърна във властова фигура – позиция, каквато законодателят никога не е предвиждал. Главният архитект трябва да бъде експерт, избран с конкурс, който гарантира професионализъм и независимост, но не и човек, който определя политиката на развитие на града. С тази реформа възстановяваме справедливия ред, при който кметът и заместник-кметът носят политическата отговорност, а главният архитект – експертната", казва Терзиев.

Всъщност именно създаването на ново общинско направление, което ще е под шапката на зам.-кмета по градско планиране и развитие се оказа причина Терзиев да поиска оставката на главния архитект на София Богдана Панайотова. Тя не била съгласна голяма част от служителите на направлението по архитектура и градоустройство да се прехвърлят към новото общинско направление по градско планиране и развитие. Очакванията са, че на поста зам.-кмет по градско развитие и планиране ще бъде назначен арх. Любо Георгиев.

Новата структура предвижда създаването на още едно ново направление „Сигурност". Така столицата ще има още един нов зам.-кмет - по сигурност. В момента Терзиев има седем заместници, ако новата структура бъде приета, те ще станат 9.

Предвиждат се нови звено за стратегически комуникации, инспекторат за противодействие на корупцията и административна единица за поддръжка на изградените обекти – промени, които осигуряват модерна и функционална рамка за управление, отговаряща на стандартите на една съвременна европейска столица.

Предлаганите промени не предвиждат увеличаване на щатните бройки - Столична община ще работи със същия брой служители, но по-ефективно. Новата структура подрежда функциите така, че да няма дублиране между звената и всеки екип да знае ясно своята роля и отговорност. Чрез по-добра координация и вътрешна организация общината ще може да реализира повече проекти, с по-малко бюрокрация и по-бързи резултати за гражданите. Ясно разделение на отговорностите и нова култура за хоризонтално взаимодействие. С новата структура се въвежда чисто разграничение между стратегическите, експертните и административните функции, като се създават по-преки линии на отчетност и контрол. Промяната въвежда и нов модел на сътрудничество между различните направления – екипна работа по общи проекти и интегрирани решения в интерес на гражданите на София, казват още от общината.

Докладът за новата структура ще се разглежда на заседание на СОС на 13 ноември.