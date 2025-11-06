„Умни" гривни следят здравето на самотни възрастни хора в община Павликени

Петима самотни възрастни хора в община Павликени получиха специални „умни" гривни. Устройствата следят здравословното състояние на потребителите в реално време, като измерват жизнени показатели, сред които пулс и сатурация – насищане с кислород в кръвта, засичат падания или загуба на съзнание и разполагат с SOS бутон за директна връзка със спешен телефон.

Услугата „Телекеър" се предоставя от Програма „Развитие на човешките ресурси" 2021-2027, приоритет 2 „Социално включване и равни възможности", за проект „Иновативни здравно-социални услуги в община Павликени", уточняват от местната управа.

На потребителите са предоставени и поставени устройства – гривни за дистанционно събиране на контролни данни за здравословното им състояние, измерване на жизнените показатели и тяхното местонахождение, както и изпращане на сигнал (аларма) при настъпване на промени в проследяваните данни.

Гривните разполагат и с редица удобства като напомняне за взимане на лекарствени продукти, напомняния за пиене на вода в горещите дни и др., които потребителят сам може да настрои в устройството. Важна функция е GPS местоположението, което позволява на потребителя да бъде локализиран, когато изпрати алармен сигнал. Също така е възможно да се зададе т. нар. безопасна зона за потребителя.

Данните от гривните се наблюдават денонощно от помощен център, който осигурява навременна реакция при нужда и гарантира спокойствие и безопасност за възрастните хора.

Подборът на потребители е извършен сред съществуващите потребители, на които се предоставя услугата по дейност № 1 на същия проект, а именно: „Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги, супервизия и указания към екипите".

За целта е популяризирана обява за прием на заявления със срок за кандидатстване от 12.05.2025 г до 23.05.2025 г, която беше изложена пред Офиса за услуги в домашна среда, Домашен социален патронаж и сградата на Община Павликени. Освен това потребителите са уведомени и запознати със същността на услугата и нейното изпълнение на място в домовете им от Екипа за изпълнение на услугите по проекта. В рамките на определения прием са постъпили 5 броя заявления от потребители, които са включени като ползватели на услугата „Телекеър" за срок от 24 месеца.