Съветникът на Радев Явор Гечев: Партия в президентството не се прави

Всеки ден ми звънят, за да ме питат дали няма да ги включваме в партия.

Президентът го каза ясно - ако се прави партия, той ще обяви пряко това.

Партия в президентството не се прави. Това заяви Явор Гечев - два пъти служебен министър на земеделието и съветник на президента Румен Радев по земеделието, пред Цветанка Ризова по Би Ти Ви.

"Като съветник на президента, гледам законодателството - моето впечатление е, че качеството му все повече спада - състои се от кръпка до кръпка", каза Гечев.

Той коментира и ролята на БСП в управляващото мнозинство. "Не се чувствам щастлив от присъствието на БСП във властта и това е мнението на огромната част от електората на партията", обясни Гечев.

Съветникът на президента изказа мнението си и за бюджета за следващата година. "Факт е, че икономиката куца и че този бюджет не я стимулира да се развива, а да има повече харчове. Общото усещане е, че този бюджет няма посока. Къде е посоката на това правителство?", попита той.

"Ние в момента сме в безпътица и бюджетът е отражение на това. Реформи вече няма", категоричен бе Гечев.

По думите му инфлацията в последната година е в пъти по-висока от обявената официално.