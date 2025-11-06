Национална конференция за услугите за деца, лишени от родителска грижа се провежда в Търново

Велико Търново е домакин на национална конференция, посветена на социалните услуги за деца, останали без семейства. Форумът събира експерти от цяла България и отчита реформата в грижата за децата през последните 15 години – закриването на старите държавни домове, създаването на социални центрове със среда, максимално близка до семейната, и утвърждаването на приемните семейства. Акцент е поставен и върху визията на този тип услуги занапред.

Конференцията бе открита от кмета Даниел Панов и омбудсмана Велислава Делчева. Панов благодари на организаторите – „УНИЦЕФ България" и „Международна социална служба – България" за избора на старата столица за град домакин.

„Това е висока оценка за Велико Търново и за дирекция „Социални политики, здравеопазване, транспорт", за Росица Димитрова и целия й екип. Старата столица дава добрия пример с развитието на социалните услуги и грижата за децата в нужда", каза кметът.

„Най-важна е признателността ни към хората, които дават всичко от себе си, за да могат децата, лишени от родителски грижи да усещат грижа, обич, подкрепа, да бъдат образовани, да бъдат пълноценна част от обществото. Вярвам, че и занапред - с обединените усилия на общините, на държавата, на неправителствените организации и всички партньори, социалните услуги ще станат още по-развити и всеобхватни", обърна се към аудиторията Даниел Панов.

Конференцията продължава и през утрешния ден – 7 ноември.