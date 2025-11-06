ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Програма за третия кръг в Лигата на конференциите ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21663757 www.24chasa.bg

Национална конференция за услугите за деца, лишени от родителска грижа се провежда в Търново

Дима Максимова

[email protected]

1172
Велислава Делчева и Даниел Панов откриха форума Снимка: Община Велико Търново

Велико Търново е домакин на национална конференция, посветена на социалните услуги за деца, останали без семейства. Форумът събира експерти от цяла България и отчита реформата в грижата за децата през последните 15 години – закриването на старите държавни домове, създаването на социални центрове със среда, максимално близка до семейната, и утвърждаването на приемните семейства. Акцент е поставен и върху визията на този тип услуги занапред.

Конференцията бе открита от кмета Даниел Панов и омбудсмана  Велислава Делчева. Панов благодари на организаторите – „УНИЦЕФ България" и „Международна социална служба – България" за избора на старата столица за град домакин.

„Това е висока оценка за Велико Търново и за дирекция „Социални политики, здравеопазване, транспорт", за Росица Димитрова и целия й екип. Старата столица дава добрия пример с развитието на социалните услуги и грижата за децата в нужда", каза кметът.

„Най-важна е признателността ни към хората, които дават всичко от себе си, за да могат децата, лишени от родителски грижи да усещат грижа, обич, подкрепа, да бъдат образовани, да бъдат пълноценна част от обществото. Вярвам, че и занапред - с обединените усилия на общините, на държавата, на неправителствените организации и всички партньори, социалните услуги ще станат още по-развити и всеобхватни", обърна се към аудиторията Даниел Панов.

Конференцията продължава и през утрешния ден – 7 ноември.

Велислава Делчева и Даниел Панов откриха форума
Велислава Делчева и Даниел Панов откриха форума
Велислава Делчева и Даниел Панов откриха форума

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Сараят на Ахмед Доган в "Бояна" е напълно разрушен (Видео от дрон, снимки)