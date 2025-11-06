Радев ще награди посланика на Лондон в Либия, помогнал за освобождаването на медиците ни

На 7 ноември, петък, от 15.00 часа на тържествена церемония в Гербовата зала на „Дондуков" 2 държавният глава Румен Радев ще удостои с Почетния знак на президента посланика на Великобритания в Либия в периода 2002-2006 година Антъни Лейдън.

Отличието се връчва на британския дипломат за неговите изключителни заслуги към България, проявени чрез лична ангажираност и професионален принос за освобождаването на българските медицински сестри, за укрепването на приятелските ни отношения с Обединеното кралство и за утвърждаването на хуманните и европейски ценности в международните отношения.