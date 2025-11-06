Диана Дамянова: Бюджет 2026 е по-ляв от тези, които го създават

Този бюджет има два проблема, че е несправедлив. Първият е, че цялата тежест се пренася върху гърбовете на работещите в частния сектор за сметка на работещите в държавния. Вторият е, че не предлага нито една реформа, а тук трябват реформи в публичния сектор. В този смисъл има елементи на несправедливост. Но е по-ляв от тези, които го създават. Така пиар експертът Диана Дамянова коментира държавния бюджет за следващата година пред Цветанка Ризова по Би Ти Ви.

"Цялата тази клетва, която се лее срещу бюджета, е точно толкова несправедлива. България има икономически растеж и той се вижда, но този бюджет не е за икономика, която иска развитие", обясни още Дамянова.

Целият смисъл на бюджета - запазването на големите разходи, се прави, за да се осигури стабилност. Това е намерението. Но стабилност - за мнозинството и управлението следващата година, да се избута тази, за да може да се отиде на президентски избори. Дали това ще се осъществи, зависи от много хора, обясни на свой ред политологът Светослав Малинов.

Политологът проф. Светослав Малинов КАДЪР: Би Ти Ви

Двамата коментираха изказването на Бойко Борисов за това, че рестрикциите по закона "Магнитски" спрямо Делян Пеевски са несправедливи и че е лобирал за изваждането на всички българи, които са попаднали неоснователно в санкционния режим.

"Нямам съмнения, че с всякакви държавни лидери и лица е водил разговори, но тези разговори нямат отношения за свалянето на санкциите. Така Борисов вече официално застава зад Пеевски по въпроса за "Магнитски", каза Диана Дамянова.

"Какво печели Борисов от защитата на Пеевски? Нищо. Просто неговият приятел го е помолил да го защити, защото вероятно е разбрал, че шансовете за сваляне на санкции никога не са съществували или трябва да има някакъв политически пробив.

Санкциите "Магнитски" нямат правна сила, но основанията защо са наложени и на Пеевски, на Горанов, всеки може да ги прочете, а фактите са известни на малцина", добави политологът Светослав Малинов.