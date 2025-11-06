ПП-ДБ искат да задължат кабинета да реши проблема с фалшиво положителни тестове за наркотици

ПП-ДБ предлагат Народното събрание да задължи правителството да реши проблема с фалшиво положителните тестове за наркотици.

Коалицията е внесла проект на решение, с който предлага премиерът да създаде междуведомствена работна група, която да координира действията на компетентните институции.

Вменяват и задължения на някои от министрите. Вътрешният министър ще трябва да извърши проверка на използваните технически средства за полево тестване, включително на тяхната сертификация, процент на грешка и отговарят ли на международните стандарти. Въз основа на резултатите той трябва представи пред Министерския съвет конкретни предложения за подобряване на методиката на работа, за използване на по-надеждни устройства и за обучение на служителите. Здравният министър ще трябва да извърши оценка на готовността и капацитета на лабораториите, които изследват пробите, и да предложи мерки за тяхното оптимизиране, както и да изготви медицинска експертиза кои лекарства може да дадат фалшив положителен резултат. Правосъдният министър да анализира действащата нормативна уредба, включително на наказанията при положителен резултат. Въз основа на извършения анализ министърът следва да представи пред Министерския съвет предложения за законови промени, които да гарантират еднакво прилагане на закона и спазване на принципа на презумпцията за невинност. Министърът на финансите да изчисли колко ще струва подобряването на лабораторния капацитет и купуване на по-надеждни средства за тестване. Той ще трябва да предложи и план за купуването на нови дрегери в рамките на бюджетите на съответните институции.

Ако предложението мине, правителството ще има 60 дни да започне работа и да докладва на парламента резултатите.

"Решението адресира проблема със зачестилите случаи с полеви тестове (Drug Test5000) за водачи на МПС, които отчитат значителен процент "фалшиви" резултати. Тези случаи водят до сериозни последици за гражданите - ограничаване на основни права, временно отнемане на свидетелства за управление на моторни превозни средства, прекратяване на регистрацията на автомобили и значителни репутационни щети. Проблемът подкопава доверието в държавните институции и поражда основателни съмнения относно точността и обективността на прилаганите методи за контрол", пишат вносителите.

Както "24 часа" писа правителството предлага промени в Наказателния кодекс, така че колите на шофьорите, причинили смърт или телесна повреда на пътя, да могат да се отнемат в полза на държавата с решение на съда. Сега нормата действа само за пияните и дрогираните, които бъдат заловени от Пътна полиция да шофират, дори да не са причинили катастрофа с жертви. Ако колата не е тяхна, те плащат равностойността ѝ.