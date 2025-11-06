Побой или убийство – каква е била целта на Рангел, когато напада Митко от Цалапица (Обзор)

Защитата на осъдения Бизюрев иска по-леко наказание, а адвокатите на близките - доживотен затвор

Мъжът бил коравосърдечен, жесток и отмъстителен човек, седмица преди фаталната нощ пребил момче

Правата му са нарушени, трябваше делото да е обединено с това на близнаците, помогнали за укриването на трупа, отсече защитникът му Делчо Джубелиев

Какво е искал да причини Рангел Бизюрев на 24-годишния Димитър Малинов от пловдивското село Цалапица - няколко леки телесни повреди или смърт?

Този спор се разрази пред Апелативния съд между прокурора Николай Божилов, адвокатите на близките на Митко Антоанета Николова и Димитър Марковски и защитника на подсъдимия Делчо Джубелиев. Всички страни по делото останаха огорчени от 15-годишната присъда на Бизюрев, произнесена през април. Макар тогава да го признаха за виновен в умишлено убийство, той беше оправдан да го е извършил с особена жестокост. И едните, и другите излязоха недоволни от залата.

Димитър Малинов беше убит и заровен на 20 юли 2023 г.

След изчезването на младия мъж близките му организираха издирване, а седем дни по-късно тялото беше открито

Оказа се обаче, че основният заподозрян - Рангел Бизюрев, е излетял за Германия на 24-и и оттам следите му се изгубиха. Полицията арестува близнаците Борислав и Валентин Динкови, които получиха обвинения в лично укривателство – помогнали на Рангел да укрие трупа и да избяга.

На първа инстанция Районният съд в Пловдив даде 3 г. затвор на двамата братя, а впоследствие Окръжният завиши наказанията - с 12 месеца на Валентин и 18 - на Борислав. Роднините на Митко обаче са убедени, че тяхното участие в убийството е било по-голямо и от самото задържане на Динкови настояват прокуратурата да ги привлече към наказателна отговорност като съучастници, а съдът - да ги прати в затвора доживот.

Същите са очакванията им и за наказанието на Рангел Бизюрев. След прочитането на присъдата през април майката на Димитър Атанаска Бакалова избухна в сълзи в залата, останалите близки на младежа също реагираха гневно.

Прокуратурата светкавично внесе протест срещу решението на Окръжния съд

Рангел и роднините на Митко също обжалваха.

Пред Апелативния съд прокурор Божилов заяви, че правната квалификация безспорно е установена от показанията на разпитаните свидетели. Мотивът на Рангел също бил ясен - да отмъсти на Митко, който ден по-рано говорил лошо за него. Като доказателство за вината на Бизюрев той изтъкна и запис на телефонен разговор между него и единия от близнаците, в който обсъждали алиби.

Николай Божилов посочи, че фаталният удар в лицето на Димитър бил нанесен с ръка или крак, когато младежът бил паднал на земята. Той

паднал по гръб, кръвта започнала да навлиза в дихателните пътища и Малинов се задушил. Смъртта настъпила минути по-късно

Прокурорът добави, че когато се стигне до фатален край в резултат на тежък побой, случаят винаги трябва да се квалифицира като умишлено убийство.

"Леталният изход е бил неизбежна последица от нанесените удари в главата", категорично отсече Божилов. Майката на Митко Атанаска Бакалова ще се бори за справедлива присъда.

На същото мнение бяха адвокатите на Атанаска Бакалова. "Върховният съд приема, че особена жестокост е налице, когато деецът е проявил ярост или садизъм. Фактите сочат точно такова отношение на Бизюрев спрямо Димитър Малинов", заяви Антоанета Николова. Като доказателство за извода си тя посочи, че Митко молил Рангел да спре, защото го ударил лошо, а мъжът продължил да го налага. Адвокат Николова определи подсъдимия като "коравосърдечен, жесток и отмъстителен човек". Садистичните действия на Бизюрев по никакъв начин не отговаряли на повода - някой му казал, че Митко говорил за него.

Николова цитира и показанията на свидетелят по делото Даниел Цветков. "Това е едно момче около 1,50-1,60 м, слабо, което каза, че седмица преди убийството Рангел го пребил. Удрял го с юмруци и ритници, текла му кръв от лицето. Даниелчо е имал късмет, че е изтекла навън, а не към дихателните пътища", коментира тя.

Адвокат Марковски пък се съгласи, че първоначално идеята на Рангел била да пребие Митко, за да го накаже.

Но по време на нанасяне на ударите умисълът е прераснал. Отделно - оставянето на пострадалия в напълно безпомощно състояние е действие,

което трябва да бъде анализирано. Можело е асфикцията много лесно да бъде предотвратена, ако момчето беше обърнато поне на страна, за да изтече кръвта. Това говори за ясната идея този човек да бъде лишен от живот. Това е един побой който е започнал с идеята Димитър малко да бъде понабит, но е прераснал в умишлено убийство", заяви адвокатът. Марковски също посочи, че Димитър се молел на Рангел, а останалите телесни повреди според него единствено завишавали обществената опасност на стореното.

Делчо Джубелиев обаче контрира, позовавайки се на експертизата на тялото на Димитър. "В нея ясно се вижда какви удари са нанасяни. Никой не обърна внимание на това заключение на съдебните лекари, че всички тези увреждания са леки. Тежката е вследствие на протичането на кръвта и задушаването. Считам, че леките телесни повреди са нанесени с пряк умисъл, а тази, която причинява смъртта - по непредпазливост", каза адвокатът на Бизюрев. Адвокат Делчо Джубелиев е категоричен, че не е имало умисъл за убийство.

Още в самото начало на пледоарията си Джубелиев изненада присъстващите в залата, като каза, че в наказателното производство срещу Рангел е допуснато неотстранимо нарушение.

С разделянето на деянието на Борислав и Валентин Динкови беше осуетено разкриването на обективната истина

Практиката е, когато между две дела има връзка, те да се обединяват. Това трябва да е станало още преди започването на съдебното следствие. Това води до съществено нарушение правото на защита на Рангел Бизюрев", заяви защитникът. От откриването на трупа преди повече от 2 г. близките на Митко настояват близнаците да бъдат съдени като съучастници. Според адвокат Делчо Джубелиев обаче, ако тримата бяха съдени в едно производство, съдът щял да прецени кой казва истината - Рангел или Борислав.

Според защитника първата инстанция се позовала изцяло на показанията на този близнак, който обаче многократно е променял версията си за събитията от фаталната нощ.

"Рангел има точни и ясни обяснения, непротиворечиви, от момента на задържането му, които не се променят и в съдебно заседание. Никой не коментира неговото добросъвестно процесуално поведение, а се позовава на думите на един, да не го наричам лъжец, който постоянно променя показанията си. Налице са достатъчно доказателства, за да не вярвате на Борислав", каза Джубелиев.

Добави, че показанията на Динков излизало, че Бизюрев го е подтикнал да заровят трупа и попита защо в такъв случай и той няма присъда

"Рангел казва че е изпаднал в шок. Цялото погребване е инициирано именно от Борислав, защото той чувства своята отговорност", категоричен беше Делчо Джубелиев.

След като изслушаха страните, магистратите обявиха, че ще се произнесат по жалбите и протеста в законовия срок. След заседанието Атанаска Бакалова определи думите на защитника като "отчаян ход". Попита къде е бил той през цялото време, когато близките на Митко говорели срещу разделянето на делото и обяви, че ще се бори, докато няма справедливи наказания. В залата Рангел също поиска справедлива присъда и беше категоричен, че не е искал да убие Митко.

Произнасянето на втората инстанция няма да е окончателно и делото може да стигне до ВКС.