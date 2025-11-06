Външно изрази съболезнования на засегнатите от тайфуна "Калмаеги" във Филипините

Министерството на външните работи (МВнР) изрази съболезнования на народа на Филипините и на всички засегнати от тайфуна "Калмаеги". Нашите мисли са с жертвите и техните семейства. Солидарни сме с всички, които се борят за възстановяването и оздравяването на своите общности, написаха от МВнР в Екс.

Филипинският президент Фердинанд Маркос-младши обяви извънредно положение, след като тайфунът "Калмаеги" отне живота и остави безследно изчезнали най-малко 241 души в централните провинции в най-смъртоносното природно бедствие, което сполетя страната тази година, предаде Асошиейтед прес.

"Калмаеги" отне живота на най-малко 114 души, повечето от които се удавиха при внезапни наводнения, а 127 са в неизвестност, много от тях в тежко засегнатата централна провинция Себу, преди тропическият циклон да напусне архипелага в сряда и да се насочи към Южнокитайско море. Тайфунът засегна близо 2 милиона души и принуди над 560 000 селяни да напуснат домовете си, като близо 450 000 от тях бяха евакуирани в аварийни убежища, пише БТА.