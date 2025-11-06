ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Проф. Костадин Ангелов пак иска оставката на шефката на РЗИ Велико Търново, тя в болничен

Проф. Костадин Ангелов за втори път настоя за оставката на д-р Евгения Недева, шеф на Здравната инспекция във Велико . Поводът нова лавина сигнали за задимяване и обгазяване на града от страна на завода за дървесни плоскости в града.

Това се случва само две седмици след като шефът на здравната комисия в парламента  за първи път се обяви за спешна рокада на върха на областното здравно ведомство.

Проф. Ангелов пак акцентира върху необходимостта от оставка след последното обгазяване на болярския град във вторник срещу сряда. На този фон д-р Евгения Недева е излязла в болничен, а депутатът призова министърът на здравеопазването да разпореди незабавна проверка на издадения медицински документ за временна нетрудоспособност и лекарят, който го е издал.

 Костадин Ангелов съобщава във фейсбук, че е получил много жалби и оплаквания от жителите на старата столица заради дейността на завода „Кроношпан".

„Всички се оплакват от задушлива миризма и запрашаване. Според хората това е опасно за здравето им, особено на децата. Най-грозното от всичко е, че РЗИ Велико Търново продължава да мълчи оглушително. За всички вече е ясно, че РЗИ Велико Търново не служи на гражданите, а обслужва корпоративни интереси", посочва зам.-председателят на НС.

Той подчерта, че лично ще следи ситуацията отблизо, докато този проблемът не бъде решен.
„Проведох телефонен разговор с д-р Красимира Петрова, и.ф. директор на РЗИ Велико Търново, и я запознах с проблемите, за които ме информират гражданите на Велико Търново – за задушлива миризма и запрашаване. Поставих остро въпроса за изпращане на писмо до Министерство на здравеопазването за тези здравни рискове", информира още проф. д-р Ангелов.

Посочва още, че ако и д-р Петрова не защити интереса на търновци, ще поиска и нейната оставка.

КОСТАДИН АНГЕЛОВ

