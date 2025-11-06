Ново обвинение за Лебешковски от “Наглите” след сделка с агент под прикритие за дрога

Прокуратурата твърди, че бил част от група за трафик на марихуана

Оправданият за отвличания по делото “Наглите” Радослав Лебешковски отново е обвиняем, този път като член на банда за продажба на марихуана. Това стана ясно в Софийския апелативен съд в четвъртък, когато магистратите потвърдиха мярката му за неотклонение - 10 хил. лв.

В началото на годината Лебешковски беше арестуван с брат си и за отвличане на двама мъже, които трябвало да пазят склад с кокаин, който изчезнал. И по това разследване е на свобода с парична гаранция.

Оказва се, че Лебешковски отново влиза в полезрението на МВР като част от бандата на семейство от Кюстендил, което търгува с марихуана. Агент на ГДБОП се свързал с един от тях, за да купи от стоката. Той пък се похвалил, че работи за Лебешковски. Сделката била за 50 кг марихуана, срещнали се пред магазин на голяма строителна верига в столичния кв. “Люлин”.

Ден по-късно Лебешковски се сдобива с обвинения, защото бил близък със семейството. Според прокуратурата той е бил главно действащо лице в престъпна група от петима души. По време на престърсвания в дома му са открити още наркотици, както и боеприпаси, за които не е имал разрешение. Оръжията са слабост на Лебешковски. Боеприпаси са открити в дома му и в началото на годината след изчезването на пазачите на кокаина. А по делото “Наглите” Радослав и брат му Митко бяха осъдени условно отново за незаконни оръжия, но за отвличанията бяха оправдани.

Лебешковски е бил задържан само 3 дни по последния случай с марихуаната. Софийският градски съд го пуска на свобода срещу гаранция от 10 хил. лв. В четвъртък мярката му беше потвърдена и от Софийския апелативен съд.

Според защитника на Лебешковски - адвокат Любомир Таков, било странно, че ГДБОП първоначално пуска клиента му без обвинение, но ден по-късно се сеща, че е опасен и трябва да го задържи.

Съдът приема, че няма опасност той да се укрие, тъй като вече му е наложена забрана да напуска страната. Апелативните магистрати посочиха, че не е налице опасност от извършване на друго престъпление, тъй като бил неосъждан.

Според тях доказателствата за първото престъпление, в което го обвиняват - участие в организирана престъпна група, се съдържали единствено в показанията на служителя под прикритие, който преразказва разговора си с друг обвиняем по делото.

“Други доказателства няма, не са приложени и резултатите от СРС-тата”, посочиха в мотивите си съдиите.

Точно преди седем месеца братята Лебешковски бяха арестувани и обвинени за отвличането на двама души - 62-годишния Божидар Марков и 45-годишния Ивайло Петров. Прокуратурата твърдеше, че похищението е станало на 9 януари в района на Околовръстното шосе в София. Една от версиите беше, че в основата на отвличането стоят 160 килограма кокаин, складиран в Пловдив. Божидар и Ивайло трябвало да пазят наркотиците, но те изчезнали.

Според разследването, след като ги отвлекли, двамата няколко пъти били прехвърляни в различни автомобили. Първо ги закарали в село Герман, след което в Кривина. Оттам следите им се губели.

Митко и Радослав Лебешковски бяха освободени 3 дни след ареста. Тогава беше обявен за издирване и трети мъж - Димитър Вълканов от Бургас. Той се предаде през юли и също беше освободен с парична гаранция. Съдът прие, че няма доказателства Вълканов и Лебешковски да са извършили отвличането, а по делото нямало тяхна връзка с дрогата от Пловдив. Магистратите заключиха, че докато изчезналите не се открият, ставало все по-малко вероятно Вълканов и Лебешковски да са извършили похищението им. Освен това братята и Вълканов не се познавали.

Магистратите констатираха, че има доказателства само за държане на незаконна пушка и пистолет от Радослав Лебешковски. Затова брат му Митко излезе на свобода срещу “подписка”, а той - с парична гаранция от 5 хил. лв.