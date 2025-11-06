МОСВ: Не сме страна по избора на фирми, събиращи отпадъци от опаковки в нито една община

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) не е страна по избора на организация, която да събира отпадъци от опаковки на територията на нито една община в страната, съобщиха от ведомството в отговор на запитване на БТА. По-рано от Столична община се обърнаха към министерството да вземе "незабавно отношение и да упражни контрол върху дейността на "Екобулпак" и останалите организации по оползотворяване, за да се гарантира спазването на закона и устойчивостта на системата за управление на отпадъците в столицата".

Днес от "Екобулпак" уведомиха Столична община, че възнамеряват да преустановят обслужването на цветните контейнери за разделно събиране на отпадъци в 16 столични района, съобщиха от Общината в позиция по заявеното намерение.

Създаването на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки, както и нейното функциониране, е изцяло в компетентността на кмета на съответната община. Изборът на начина, по който ще функционира системата – самостоятелно или чрез организация, е изцяло в компетентността на кмета, обясниха от екоминистерството. Изборът на организация, която да извършва дейността, е също изцяло в компетентността на кмета на съответната община, добавиха от ведомството.

От МОСВ цитират и Закона за управление на отпадъците, според който кметът на общината отговаря за организирането на система за събиране на разделното събиране на отпадъците, образувани от населението на територията на общината.

Столична община е избрала да изпълнява законовите си ангажименти по разделното събиране на опаковки чрез организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки в лицето на "Екобулпак България", посочиха още от министерството.