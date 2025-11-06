Хванаха незаконни дърва за огрев в джип с ремарке край Петрич

Горски служители задържаха незаконна дървесина (дъбови дърва за огрев) в Огражден планина, съобщиха от Югозападното държавно предприятие.

Около 18 часа тази вечер в ДГС Петрич е получен сигнал чрез тел. 112 за нарушител, превозващ дърва от село Дреново в посока село Рибник. Веднага е сформиран екип от горски служители, който тръгва към мястото, през което се предполага, че ще мине нарушителят.

Минути след пристигането на служителите, те виждат джип с натоварено с дъбови дърва ремарке. Дървата са били нарязани и нацепени, готови за употреба. Шофьорът на джипа, който е системен нарушител, е проверен за превозен билет и контролна горска марка, каквито нямал. Превозното средство и товарът ще останат на отговорно пазене на територията на стопанството.

Утре сутринта, след съставяне на акт на нарушителя, автомобилът и дървата ще бъдат транспортирани до склада за съхранение на незаконно придобита дървесина, който се намира в ДГС Кресна.