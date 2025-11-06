Пеевски обжалва “Магнитски” в САЩ, имал оферта от ПП-ДБ – помощ срещу пенсиониране на Бойко Борисов (Обзор)

Няма да пораснем, докато го има ГЕРБ, цитира ги лидерът на ДПС-НН. Те отричат

Борисов: Не ми пука, че ни пакетират, за да се отърсят от собственото си минало

Делян Пеевски не е искал от Великобритания да свали наложените му санкции. Обжалва американския “Магнитски” и очаква заедно с него да паднат и британските санкции.

Това изясни самият лидер на ДПС в кулоарите на парламента, след като предния ден Бойко Борисов за първи път публично говори, че е лобирал Великобритания да свали санкциите на “всички българи, попаднали там несправедливо”, сред които Пеевски и бившият финансов министър Владислав Горанов. И дори водил преговори с бившия външен министър Дейвид Камерън. Думите му обаче бяха опровергани от британското посолство у нас, което настоя, че всички рестрикции остават в действие. Мисията на Лондон обясни, че процедурата за отпадане на санкции не е свързана с междуправителствени преговори и че “искане не е подавано от името на който и да е български гражданин, включен в списъка със санкции” по режима на кралството за борба с корупцията.

“Видяхте в писмото какво пише - никой никъде не е подавал нищо

Това е”, обясни и самият Пеевски в четвъртък. И бе категоричен, че “от никого не съм искал нищо”.

“Когато английската санкция беше обявена, казаха, че подкрепят американската. Обжалвам американската. Когато приключи американската, ще приключи и английската”, обясни лидерът на ДПС.

Той обаче разкри нов детайл от цялата сага около “Магнитски” - “всичките, когато бяха в сглобката, се надпреварваха да идват и да предлагат да помагат за тези санкции”.

Директно предлагаха това нещо. Дори Асен Василев пред мен и Борисов се обади на Румен Спецов и каза: “Всички ревизии на Пеевски, които извършвахме, докато Асен Василев беше министър на “Промяната”, че са приключили, има ли някакви данни, защото е много важно да ги изпратим и да е ясно, че той няма никакви проблеми”. Да ги изпратят в парламента и докъдето трябва, разказа лидерът на ДПС-НН.

След това по думите му имало друг разговор в неговия кабинет, на който офертата на ПП-ДБ била да се съюзят срещу Бойко Борисов.

Кирил Петков беше там, Асен Василев, Христо Иванов, където се предложи: “Имаме голямо желание да работим с теб,

не понасяме Борисов. Искаме с теб срещу Борисов

Можем с нашите контакти с Джим О'Брайън и Алекс Сорос да уредим да се свалят тези санкции, но трябва да пенсионираме Борисов, защото искаме да вземем неговия електорат. Докато него го има, ние не можем да пораснем. Изгоних ги всичките. Отидох при Борисов и му казах: Хубави приятели имаш - лъжци, разказа Пеевски пред репортерите.

Предния ден и Борисов назова бившите си партньори в сглобката като участници в разговори как да се извади Пеевски от списъка “Магнитски”. Бившият лидер на “Да, България” Христо Иванов го отрече.

Това породи нови задочни реплики между лидера на ГЕРБ и водачите на ПП-ДБ. Сега Борисов настоя, че само той никога не лъже. Всякак си искат да сложат Пеевски при мен, а те да се отърсят от това си минало. Не ми пука. Докато има стабилно мнозинство, чрез него и правителството, и в държавата, аз ще го правя, съобщи Борисов. И си спомни:

Не е далеч времето, когато разговаряхме с президента Зеленски, седяхме заедно Кирил Петков, Пеевски и аз, даваха заедно пресконференции за промяна на конституцията и маса закони. (...) Христо Иванов го уважавам дълбоко. Единствената ми претенция е, че напусна парламента и партията си. (...) Спомням си, като

казваха, че санкциите трябва да паднат първо на децата и майка му - на две стъпки

На масата показваше да се раздели на две съдебната система - между мен и тях. И аз казах, че няма да участвам. Седяха всичките - Асен Василев, Кирил Петков, Христо Иванов, Атанасов. Всеки ден. И Мария Габриел беше и такива очи ококори, че не знаеше къде е попаднала.

Единствената му критика към Христо Иванов обаче била, че “напусна и дезертира”.

Борисов остана на тезата си - “лично съм разговарял с определени хора по темата за санкциите”. Много по-добре от ПП-ДБ знаел как се свалят санкции.

От “Да, България” пак заявиха, че Иванов нито е участвал в разговори “за изпирането на Пеевски”, нито е присъствал на въпросната среща.