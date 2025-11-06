1500 лв. брои асеновградчанин, помел с колата си 59-годишен инвалид

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Пострадалият бил откаран в пловдивска болница с опасност за живота

Глоба от 1500 лв. договори 42-годишен шофьор от Асеновград, блъснал инвалид. Мъжът признал вината си и сключил споразумение с прокуратурата, което е одобрено от Районния съд в града.

Катастрофата станала на 17 септември 2023 г. Около 13 ч. 59-годишният мъж се движил с количката си по пътното платно на ул. "Съединение", когато бил ударен отзад от лек автомобил "Хонда". Медицински екип откарал пострадалия в пловдивска болница с опасност за живота, а шофьорът на колата бил тестван за употреба на алкохол и наркотични вещества, като резултатите му били отрицателни.

Установено е, че раненият е получил открита черепно-мозъчна травма, включваща разкъсно-контузна рана и счупване на лявата слепоочна област, ангажиращо черепната основа и кървене от лявото ухо и тъпанчевата кухина, създали свободна комуникация между околната среда и черепната кухина, довело до причиняване на проникване в черепната кухина.

Освен глобата, водачът е осъден да плати 1975,82 лв. разноски по делото. Пострадалият ще бъде уведомен, че има право да предяви граждански иск за причинените му неимуществени вреди.

Решението на съда, с което Районният съд в Асеновград е одобрил споразумението, е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.