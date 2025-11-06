ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Сблъсък между камион и лек автомобил затвори пътя Смолян – Пловдив

Заради пътнотранспортно произшествие между камион и лек автомобил временно е затворен пътят Смолян– Пловдив в района на село Хвойна. 

Инцидентът е станал в близост до стационарен пункт на КАТ.

Катастрофата е между лек автомобил „Фиат Пунто", управляван от 57-годишен мъж от Пловдив, и товарен автомобил „Скания", управляван от 38-годишен мъж от село Грохотно.

По първоначални данни, водачът на лекия автомобил е навлязъл в лентата за насрещно движение и е последвал сблъсък с товарния автомобил. 57-годишният шофьор е с рана на главата, контактен и в съзнание. След преглед е транспонтиран в болница "Свети Георги" в Пловдив.

Сигналът за катастрофата е подаден около 18:50 часа. Движението в участъка е спряно, докато служителите на реда и аварийните екипи обезопасяват района и оказват помощ на пострадалите. Причините за катастрофата се изясняват.

