ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Затвориха летището в Гьотеборг заради дронове, обв...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/bulgaria/article/21665106 www.24chasa.bg

Глобиха мъж, който редовно сече незаконно дърва в Петричко

1180
Изсечени дървета. Снимка: Изпълнителна агенция по горите

Мъж е глобен заради незаконно придобита дървесина, съобщиха от пресцентъра на Югозападно държавно предприятие (ЮЗДП). Около 18:00 часа тази вечер в Държавното горско стопанство в Петрич е получен сигнал чрез тел. 112 за нарушител, който превозва дърва от село Дреново в посока село Рибник.

Веднага е сформиран екип от горски служители, който тръгва към мястото, през което се предполага, че ще мине нарушителят. Минути след пристигането си служителите виждат джип с натоварено с дъбови дърва ремарке. Дървата са били нарязани и нацепени, готови за употреба. Шофьорът на джипа, който е системен нарушител, е проверен за превозен билет и контролна горска марка, каквито не притежавал.

Превозното средство и товарът ще останат на отговорно пазене на територията на стопанството, информираха още от ЮЗДП.

Утре сутринта, след съставяне на акт на нарушителя, автомобилът и дървата ще бъдат транспортирани до склада за съхранение на незаконно придобита дървесина, който се намира в Държавното горско стопанство в Кресна.

В края на септември при акция на служители на Дирекция „Национален парк Пирин" беше заловен извършител на незаконна сеч. Случаят беше предаден на прокуратурата за образуване на досъдебно производство.

Изсечени дървета. Снимка: Изпълнителна агенция по горите

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Сараят на Ахмед Доган в "Бояна" е напълно разрушен (Видео от дрон, снимки)