Глобиха мъж, който редовно сече незаконно дърва в Петричко

Мъж е глобен заради незаконно придобита дървесина, съобщиха от пресцентъра на Югозападно държавно предприятие (ЮЗДП). Около 18:00 часа тази вечер в Държавното горско стопанство в Петрич е получен сигнал чрез тел. 112 за нарушител, който превозва дърва от село Дреново в посока село Рибник.

Веднага е сформиран екип от горски служители, който тръгва към мястото, през което се предполага, че ще мине нарушителят. Минути след пристигането си служителите виждат джип с натоварено с дъбови дърва ремарке. Дървата са били нарязани и нацепени, готови за употреба. Шофьорът на джипа, който е системен нарушител, е проверен за превозен билет и контролна горска марка, каквито не притежавал.

Превозното средство и товарът ще останат на отговорно пазене на територията на стопанството, информираха още от ЮЗДП.

Утре сутринта, след съставяне на акт на нарушителя, автомобилът и дървата ще бъдат транспортирани до склада за съхранение на незаконно придобита дървесина, който се намира в Държавното горско стопанство в Кресна.

В края на септември при акция на служители на Дирекция „Национален парк Пирин" беше заловен извършител на незаконна сеч. Случаят беше предаден на прокуратурата за образуване на досъдебно производство.