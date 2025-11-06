Фотографът Михаил Заимов: Имам терминална форма на рак, изложбата ми е прощаване

"За съжаление това е една форма на прощаване, тъй като съм болен и е вероятно последното нещо, което правя, аз имам терминална фаза на рак. Изпълнен съм тъга, слушайки дрънкането на оръжие и плановете да се изхарчат 700 млрд .за смърт, вместо да се инвестират в здравеопазване и проучване, за да може хора в моето състояние да имаме надежда. Това е прощаване с моите приятели."

Това каза писателят, журналист и пътешественик Михаил Заимов, който откри своята първа изложба "Девон", с която излиза от морето и стъпва на сушата. Заимов е известен като морски фотограф и има десетки изложби с подводни снимки у нас и в чужбина.

"Нас българите ни чакат много, много тежки моменти, купуване на коли на лизинг и апартаменти на кредит - ще вием", казва в интервю пред БНР Михаил Заимов.

Той предрича крах в човешки и личностен аспект, заради технологиите.

"Човешката алчност ги създаде, допуснахме да има 9 човека, които владеят света с фалшиво богатство. Допуснахме, че ни заразиха с чумата на социалните мрежи, принудиха човечеството да придобие фалшиво усещане за неговата значимост. Чист технологичен феодализъм и това го правим доброволно. В много голяма степен без да съзнаваме какво се случва. Масата се самолиши от лидери и примери за подражание", коментира той.

Заимов посочи, че хората масово се мъчат да се качат на висок държавен пост, защото е високоплатен, а " това е първия признак на бананова република":

"Следя работната заплата – 3680 лв. е средна заплата в София, втора е Варна - 2080 лв., такова неравновесие. Да не говорим за политиците, не искам да коментирам. Нас българите ни чакат много, много тежки моменти."