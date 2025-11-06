1 г. и 6 мес. условно за шофьор, убил пиян моторист без книжка до Песнопой

Блъснатият бил спрял на пътното платно без фарове, не носил и каска

Психически се срина - не спи по цяла нощ, заяви в съдебната зала съпругата му Василка Събова

18-месечна условна присъда с 3-годишен изпитателен срок получи шофьорът Атанас Янков, убил моториста Димо Йовчев на пътя Карлово - Пловдив близо до село Песнопой. 36-годишният Атанас остава без книжка за година и 8 месеца.

На 12 август 2023 г. Атанас Янков и съпругата му Василка Събова пътували с автомобила си "Ауди Q8" по главния път от Карлово към Пловдив в посока село Песнопой. По време на движението Янков решил да изпревари лек автомобил „Ситроен". След като приключил с маневрата и се върнал в своята лента, там бил мотористът Димо Йовчев, който бил спрял в тъмното без включени светлини, нямал и каска. Освен това бил без книжка и под въздействие на алкохол, станало ясно по-късно от показанията на баща му Христо Йовчев.

Янков опитал да спре с известно закъснение, но не успял да избегне удара. При сблъсъка мотористът паднал на няколко метра пред превозното средство и получил тежки травми. Шофьорът на аудито включил аварийните светлини и спрял. Малко по-късно отбил и изпревареният ситроен. Неговият водач подал сигнал на телефон 112, след което на мястото пристигнали екипи на полицията и спешна помощ. Пробите на Атанас Янков за алкохол и наркотици били отрицателни.

В съдебната зала съпругата на Янков Василка Събова разказа, че те живеят и работят във Великобритания, имат и дете на 14 години. След инцидента Атанас бил много разстроен. "Психически се срина - не спи по цяла нощ", каза Събова му пред магистратите.

Адвокатът на подсъдимия Димитър Бозуков обясни, че Янков се е движел с позволената за участъка скорост от 81 км/ч. "Веднага след като е изпреварил, се е върнал в лентата си, но водачът на мотора е бил спрял и е бил без светлини. Нямало е как да го види. Освен това не е носил и предпазна каска, а моторът му не бил и регистриран", заяви Бозуков.

Адвокат Трайко Иванов, който защитава наследниците на Димо, каза, че въпреки че Янков е с чисто съдебно минало, той трябва да понесе отговорност. "Има две деца сираци и съпруга с разбита психика", заяви Иванов. Прокурор Иляна Джубелиева поиска книжката му да бъде отнета за не по-малко от 5 години.

Янков призна вината си пред магистратите, което му гарантира намаляване на присъдата с една трета. 18-те месеца условно е наказанието след редукцията. Съдия Станислава Бозева постанови иззетата кола да бъде върната на Янков.

Присъдата може да бъде обжалвана пред апелативните магистрати.