Шестима загинали - кола с мигранти падна в езерото Вая до Бургас след гонка с полицията

В колата е имало шестима мигранти Кадър: Нова тв

Шестима мигранти загинаха, след като колата, която ги превозваше, се преобърна на брега на езерото Вая.

Преди катастрофата те са били преследвани дълго от гранична полиция между Китен и Бургас.

Шофьорът на автомобила с мигранти - румънски гражданин, е оцелял и е задържан за разпит. Други трима от превозваните мигранти са ранени и са откарани в областната болница, съобщи БНР

Катастрофата е станала, след като колата с мигранти се е отправила към вътрешния път през селата Ясна поляна и Росен. Когато стигала до входа на Бургас, където се намира контролно-пропускателният пункт в местността "Пода", блъска друг автомобил, измества го от пътя и влиза в града.

Преследването продължава по булевард "Тодор Александров", преди моста "Владимир Павлов" с лента за принудително спиране, поставена от полицията, колата с мигранти се преобръща и пада във водата на езерото.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

