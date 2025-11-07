Шестима загинали - кола с мигранти падна в езерото Вая до Бургас след гонка с полицията

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Шестима мигранти загинаха, след като колата, която ги превозваше, се преобърна на брега на езерото Вая.

Преди катастрофата те са били преследвани дълго от гранична полиция между Китен и Бургас.

Шофьорът на автомобила с мигранти - румънски гражданин, е оцелял и е задържан за разпит. Други трима от превозваните мигранти са ранени и са откарани в областната болница, съобщи БНР.

Катастрофата е станала, след като колата с мигранти се е отправила към вътрешния път през селата Ясна поляна и Росен. Когато стигала до входа на Бургас, където се намира контролно-пропускателният пункт в местността "Пода", блъска друг автомобил, измества го от пътя и влиза в града.

Преследването продължава по булевард "Тодор Александров", преди моста "Владимир Павлов" с лента за принудително спиране, поставена от полицията, колата с мигранти се преобръща и пада във водата на езерото.