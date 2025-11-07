Проф. Иван Литвиненко за детската болница: Случват се неща, ние научаваме от медиите

"Доста неща се вършат, но за повечето от тях аз научавам от медиите. Ние държим да участваме в тези етапи, да сме гаранти. Не мога да разбера логиката. Не ми се иска нещо да се прикрива, но дали съм прав, не знам." Това каза в предаването "Денят започва" по БНТ подалият оставка проф. Иван Литвиненко, председател на Обществения съвет за изграждане на Националната детска болница.

В четвъртък Общественият съвет подаде оставка, а като основни причини посочи липсата на комуникация с Министерство на здравеопазването и компанията по изграждането на лечебното заведение.

По-късно министърът на здравеопазването прие оставката им и заяви, че "консултативната функция на този орган не включва текущо оперативно докладване и контролни правомощия".

"Смятам, че трябва да има такъв съвет. На този етап той трябва освен лекари и НПО-та да включва архитекти, финансисти, строители. От 6 месеца молим поне един архитект да се включи в съвета, за да има поглед над нещата", обясни проф. Литвиненко.

Според него е важен бъдещият статут на болницата, заплатата, която ще се предлага, за да имат лекарите мотивация.

"Със сигурност има неспособности, защото проектът е сложен, но със сигурност има опит за спъване на този проект", каза още професорът.

Той заяви, че би се съгласил да участва в нов обществен съвет при поставени нови условия и правила.