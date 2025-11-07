33 пожара са потушени за последните 24 часа, 4 лъжливи повиквания

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Общо 33 пожара са потушени в страната за последното денонощие, съобщават на сайта си от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” (ПБЗН). Пожарните екипи са реагирали на 66 сигнала за произшествия.

С преки материални щети са 14 пожара, без нанесени материални щети са 19 пожара. Извършени са 29 спасителни дейности и помощни операции, предава БТА.

При пожар в къша в град Поморие е обгазен мъж на 57 години и унищожено домашно имущество. Пожарът е ликвидиран от служителите на Районна служба ПБЗН-Бургас.

Лъжливите повиквания са четири.