Асен Василев: Ако прекъснат доставките на петрол, ще е по-тежко от ковид кризата

На 21 ноември, ако кабинетът не е предприел действия, всички банки спират да обслужват "Лукойл", което значи, че компанията не може да купува суров нефт. Такъв сценарий беше разглеждан през 2022 г., има готов план, който е буквално по часове. Той обаче трябваше да бъде задействан преди две седмици, защото е много тесен хоризонтът.

Това предупреди съпредседателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев в предаването "Денят започва" по БНТ.

По думите му новината, че няма да има продажба на "Лукойл", е силно притеснителна, защото българското правителство се е надявало на тази сделка, за да не предприема нищо.

"Имахме също доста тежка ситуация с доставките на газ през 2022 г. и тогава този план беше задействан много бързо", каза Василев.

"Това е работа на правителството и на съвета за сигурност към премиера. Трябва международен екип, който да реагира в ситуацията", обясни той.

Според Василев основното притеснение е, че ако има прекъсване на доставките, това ще удари цялата икономика и ще бъде по-тежко от ковид кризата.

Той коментира и бюджета за 2026 г., в който по думите му разходите са разпределени лошо.

"Има начин как да не се бръкне в джоба на българските граждани и той въобще не е толкова сложен", твърди Василев.