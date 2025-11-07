ПП-ДБ искат изслушване на премиера Росен Желязков заради санкциите върху "Лукойл"

Усложнява се много ситуацията с "Лукойл", горивата и сделката за продажба. Внасяме писмено искане премиерът Росен Желязков и министърът на енергетиката Жечо Станков да дойдат в парламента и да обяснят каква е ситуацията и какъв е планът за излизането от нея. Вече се повишава напрежението в обществото, хората започват да се питат ще има ли горива и на каква цена ще бъдат те.

Това каза депутатът от ПП-ДБ и лидер на ДСБ Атанас Атанасов в кулоарите на парламента.

"Късно снощи американското министерство на финансите обяви, че компанията "Гъмвор" била руска марионетка, поради което нямало да направят никакво изключение от санкциите. Това автоматично означава, че от 21 ноември рафинерията в Бургас няма да може да прави финансови транзакции. Това е изключителен риск за пазара на горива в България и функционирането на единствената по-голяма рафинерия", заяви колегата му от ДБ Ивайло Мирчев.

От 2 седмици ПП-ДБ искали 5 пъти различни изслушвания в комисията по енергетиката, искали закрито заседание на НС.

"Не е нормално 2 седмици, след като санкциите са обявени по никакъв начин правителството да не е предоставило своя план и да е обяснило пред Народното събрание какви са следващите му стъпки. Изключително сме притеснени, защото няма нито данни дали имаме 90-дневни запаси, нито какви са предприетите стъпки от МС",

Според тях обявлението на Държавния резерв, че запаси за 3 месеца напред все пак имало, било категорично невярно.

"2022 г., когато започна войната в Украйна, и когато газта беше спряна за 1 ден, се постави въпроса какво ще стане с горивата за населението и промишлеността. През 2023 г., когато влязохме в управлението, беше изготвен специален план, в който бяха подготвени екипи, които да влязат в рафинерията и да осъществят цялото ѝ оперативно ръководство", разказа бившият премиер Николай Денков.

Тогава поканили Росен Желязков, като председател на тогавашното НС на съвета по сигурност, за да се обясни какъв е бил планът на държавата.

"Неприемливо е вече седмици наред да нямаме информация какво се случва. Затова искаме на закрито заседание да разберем каква готовност има", каза още Денков. И обясни, че подал сигнал към премиера Желязков, че има готовност да помогне.