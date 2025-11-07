Парламентът излезе в 30 минути почивка, ПП-ДБ иска спешно да се свикат лидерите на групи

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Блиц контролът, който се провежда в първия петък от месеца, отпадна. Депутатите няма да задават своите въпроси към премиера Росен Желязков и вицепремиерите Томислав Дончев, Гроздан Караджов и Атанас Зафиров. Причината е, че поради неотложни ангажименти Желязков, Зафиров и Караджов няма да могат да присъстват на заседанието.

Затова председателката на НС Рая Назарян отложи блиц контролът за следващия петък (14 ноември). По искане на парламентарната група на ДПС-Ново начало депутатите се разпуснаха в 30-минутна почивка.

След почивката по искане на Ивайло Мирчев от ПП-ДБ ще бъде свикан председателски съвет.

В началото на пленарния ден се регистрираха 203 депутати.