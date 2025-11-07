ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Уволнения в екипа на столичния архитект Богдана Панайотова, тя лежи в болница

Главния архитект на София Богдана Панайотова Снимка: Столична Община

Уволнения са започнали в екипа на главния архитект на София Богдана Панайотова, докато тя се лекува в болница, съобщи "Сега", позовавайки се на свои източници. 

Преди 2 дни Васил Терзиев поиска оставката на Панайотова заради "различия във вижданията", но тя отказа да я подаде. 

Междувременно в ръководеното от нея направление "Архитектура и градоустройство" са започнали размествания.

Според "Сега" от постовете им ще бъдат отстранени Светломир Колев, бивш главен архитект на Козлодуй, началник отдел "Устройствено планиране", и Божидар Касабов, временно изпълняваш шеф на дирекция "Общински строителен контрол". Очакват се още размествания.

Спорове около екипа на бъдещия заместник-кмет с ресор устройствено планиране са в основата на конфликта между Панайотова и Терзиев, твърдят запознати. Според тях Панайотова не е била склонна да се раздели с хора от екипа си, които да преминат към новия заместник-кмет. Възможно е обаче това да е само един от мотивите за поисканата оставка на главния архитект и зад нея да стоят причини, свързани с непосредствените й задължения. Панайотова прати на прокуратурата последните издавани документи за сградата на "Артекс" "Златен век" и спря подробния устройствен план, позволяващ изграждане на небостъргач на бул. "Черни връх".

Панайотова изтъкна, че тя не е назначавана, а е избрана след конкурс и не смята да подава оставка. При отказ за подаване на такава ще се наложи отстраняване по дисциплинарен ред, което вероятно ще бъде обжалвано.

Главния архитект на София Богдана Панайотова

