Бойко Борисов: Отдавна предвидихме отказа на САЩ "Гънвор" да купи "Лукойл"

Аз имам повече информация от останалите, повтори няколко пъти лидерът на ГЕРБ

Рафинерията в Бургас ще има особен управител, така е в Германия, каза Борисов

Това е златната кокошка, която дава яйцата за парите в бюджета, и диалогът с тях е задължителен, обясни лидерът на ГЕРБ за вчерашните си разговори с бизнеса

Ще търсят подкрепа от всички партии за попълването на ВСС

Софийският кмет 1 седмица е на карнавал, когато градът е в чудовищна криза с боклука, каза още Борисов

Видяхте реакцията по "Гънвор" в САЩ и те днес се оттеглиха. Заглавията трябва да бъдат, че след като САЩ категорично казаха, че няма да позволят "Гънвор" да купува "Лукойл", те тогава се оттеглиха. А ние това сме го предвидили отдавна, защото, както ви казвам, имам доста повече информация от останалите.

Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в кулоарите на парламента.

"Днес със закона, който ще вкараме, ние копираме и надграждаме немския модел. Държавата да бъде сигурна, нашите европейски партньори и САЩ, вчера нашият енергиен министър беше в Гърция с американския енергиен министър, всяко нещо се съгласува, за да може към 21 ноември да имаме категоричната възможност да уведомим партньорите си, че няма да отиде и една стотинка в посока на руски компании, които да финансират войната в Украйна", декларира той.

"Поема се пълният контрол (над рафинерията в Бургас- бел. ред.) и ще има особен управител. Това е немският модел", обясни Борисов накратко законопроекта, който след малко ще бъде внесен за разглеждане в пленарната зала.

Управителят ще бъде избран съвместно от партиите в мнозинството. "Мисля, че ще бъде избран такъв, който ще се справи перфектно с тази задача. Ще има право и на продажба", обясни лидерът на ГЕРБ.

"Когато ОФАК, "Трежъри", американското правителство, Европейската комисия пряко участват в тези процеси, не трябва да има притеснения", каза още той. И обясни, че срокът, който управляващите гонят за назначаването на новия управител, е 21 ноември.

"Те никога не дават по подобна тема писмена оценка, но тактиката, която сме възприели, е парите от продажбата да отидат в специална сметка. Тя си е на руската компания, няма да могат да я ползват. Така, както е в Германия, в Белгия", добави Борисов.

Официалната комуникация била между повече от 22 човека, включително министрите на енергетиката и правосъдието, ОФАК, ЕК. "Това са длъжностни разговори на хора, оторизирани да ги водят. Просто знам повече. Гаранцията е законът, който се надявам днес парламента да приеме", обясни той.

Запитан за вчерашната среща с бизнеса за бюджета, Борисов заяви, че са не успели да убедят работодателите да харесат бюджета повече, но провели "много хубав разговор".

"Възстановихме диалога и аз съжалявам, че месеци наред и тях ги е нямало, а пък търпят критики хората в правителството. Но това е тема, която сме затворили вчера. ГЕРБ е партия, която защитава най-вече малкия и средния бизнес, разбира се, и големите работодатели, но това е златната кокошка, която дава яйцата за парите в бюджета, и диалогът с тях е задължителен", заяви той.

"Със синдикатите също, но вече има толкова леви партии в България. Като се започне от Радев и се стигне до "Ново начало", и се мине през БСП, "Възраждане", "Величие", МЕЧ и всички останали. В този диалог с тях ние се разбрахме как да се води, включително и да участват в едно ССУ (заседание на Съвета за съвместно управление- бел. ред.) с другите партии. Да направим така, че догодина всички тези изкривявания, които ги има в бюджета, да бъдат преодоляни", обясни Борисов.

Според него "сателити" на президента Румен Радев в парламента са "Величие", които са вкарани вътре от него.

"Има двама депутати в БСП, които винаги гласуват срещу управляващото мнозинство. Не ме интересува кои са, гледам на таблото, че са по 15. Гласуват против мнозинството", каза още той.

"Не мога да знам какво ще каже Радостин Василев, аз съм със саудитския посланик сега на среща", коментира Борисов заявлението, че МЕЧ ще направят трибунка в парламента, на която ще разкрият "чутовни данни" за "Величие".

За попълването на Висшия съдебен съвет и инспектората към него Борисов заяви, че от ГЕРБ ще търсят подкрепа от всички партии.

"Те не са мои (съдиите във ВСС- бел.ред.), те са на България, най-доброто трябва да се направи. Само слушам как т.нар. опозиция дават само предложение, не идват да говорим как да осигурим мнозинство. Ще ги поканим на разговори, когато има време", категоричен бе лидерът на ГЕРБ.

За подадената оставка на обществения съвет, който отговаряше за изграждането на детската болница, Борисов коментира, че "с такъв кмет София няма да има детска болница".

"Той е една седмица у Рио де Жанейро на карнавал (Васил Терзиев- бел. ред.). Разбира се, че темата е сериозна. В Бургас детската болница в момента се обзавежда и на 1 януари ще работи. Както и в Пловдив, където има кметове на ГЕРБ. Софийският кмет една седмица е на карнавал, когато градът е в чудовищна криза с боклука. Хубаво е, че поне вече мафията и мутрите не са му виновни", заяви Борисов.

И допълни: "Уволнява си със SMS главния архитект. Ако е тук, ще отиде при здравния министър Силви Кирилов и ние ще имаме някаква позиция".

"Той ме нарече "архитект" и сега между другото не е лошо да ме назначи за главен архитект на София, когато му говорих за този чудовищен трафик в западната част на София и че тангентата не се прави по никакъв начин. Аз направих Южната дъга и щях да преместя багерите от "Борис" до магистрала "Люлин", каза още лидерът на ГЕРБ.