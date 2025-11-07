Цветелина Пенкова от Световното ядрено изложение в Париж: За първи път ще има целенасочено финансиране за ядрената енергетика в новия европейски бюджет

Евродепутатът от БСП Цветелина Пенкова участва в Световното ядрено изложение (World Nuclear Exhibition 2025) в Париж, Франция. Това е най-мащабният международен форум за ядрената индустрия (над 700 компании от близо 70 държави), който събира на всеки две години водещи компании, институции и правителства, за да градят бъдещето на сектора.

Темата на тазгодишното издание – „Ядрената енергия – днес и утре" – поставя акцент върху ролята на ядрената енергетика в постигането на енергийна сигурност и индустриална конкурентоспособност на Европа. В контекста на новия 7-годишен бюджет на ЕС, европейските регулатори правят стратегическа промяна, като поставят ядрената енергия сред инструментите за засилване на енергийната сигурност и индустриалния капацитет на Съюза и за първи път ще гарантират целенасочено финансиране към сектора.

„За първи път ядрената енергетика е не просто допусната, а ясно призната като приоритет в европейския бюджет. Това е исторически пробив, който открива възможности за България да развие нови мощности, да модернизира съществуващи и да изгради капацитет за ядрени технологии от следващо поколение. За първи път в историята на ЕС ще се борим за целенасочено финансиране за развитие на ядрената енергетика в Съюза. Това е резултат от дългогодишните усилия и основите, които положихме в предходния мандат на Европейския парламент", заяви Цветелина Пенкова от от Париж.

В рамките на посещението Пенкова, в качеството си на заместник-председател на Комисия по промишленост, изследвания и енергетика и Групата за подкрепа на ядрената енергия в Европейския парламент, беше част от специалната делегация на парламента и проведе разговори с ключови фактори в сектора – Électricité de France (EDF), Orano, CEA (Френската комисия за алтернативни енергии и атомна енергия), Framatome (френска публична компания, която управлява ядрени реактори и е собственост на EDF) и други. Обсъдени бяха възможностите за съвместни европейски технологии, удължаване живота на съществуващите ядрени блокове, създаването на европейска верига на доставки за ядрено-енергийния сектор. Делегацията се срещна и с представители на Европейската комисия, организацията Nucleareurope, както и с международни иноватори и старт-ъпи като Thorizon, Newcleo, Urenco, Fortum, Naarea и Hexana, които представиха последните си разработки в областта на ядрените горива, безопасността и дигитализацията на процесите.

„Заедно с колегите ми от Европейския парламент сме категорични: финансирането за ядрената енергетика трябва да остане част от дългосрочния бюджет на Съюза (Многогодишната финансова рамка). Това е стратегически въпрос за енергийната сигурност на целия ЕС. Работим активно с всички държави, които споделят това виждане, защото то е в интерес на европейската икономика и европейските граждани, за да гарантира по-ниски цени на електроенергията", подчерта Пенкова.

„Нашата обща цел е ясна – да гарантираме, че ядрената енергетика остава призната, подкрепена и финансирана на европейско ниво", допълни евродепутатът.

По време на срещата с изпълнителния директор на EDF Бернар Фонтана, както и с представители на Европейската комисия, бяха обсъдени инициативи за създаване на общоевропейска програма за подготовка и обмен на специалисти, с цел преодоляване на недостига на кадри в сектора.

„Европа може да запази водещата си позиция, само ако инвестира в ново поколение инженери и специалисти, които да реализират амбициозните проекти на нашия континента", заяви Пенкова.

Цветелина Пенкова акцентира и върху нуждата от ясна, предвидима и дългосрочна европейска политика, която да насърчава инвестициите в нови мощности и производството на компоненти за тях.

Световното ядрено изложение в Париж е най-значимият форум за ядрената индустрия, провеждан под егидата на Френската ядрена индустриална асоциация (GIFEN). Над 700 компании от повече от 70 държави представят най-новите технологии и визии за бъдещето на сектора.

Участието на европейските институции и срещите с водещите компании предоставиха възможност да бъдат обсъдени ключови технологични тенденции, бъдещи партньорства и посоката на европейската политика в областта на ядрената енергетика.