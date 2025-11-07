В ареста остават трима, задигнали 30 000 евро и 160 г златни накити в Добрич

Трима мъже от село Присад, община Генерал Тошево, са привлечени към наказателна отговорност от Районната прокуратура в Добрич за кражба в големи размери на пари и златни бижута.

Я.Я. (42 г.), В.Д. (47 г.) и С.С. (41 г.) са обвинени за това, че в съучастие като съизвършители, чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот, и чрез използване на технически средства, са отнели голяма сума пари и голямо количество златни накити от частен дом в Добрич.

Тримата са добре известни на органите на МВР и на прокуратурата, като всички вече са били осъждани. В.Д. и С.С. към момента са в изпитателен срок по предходни осъждания.

Кражбата е извършена на 1 ноември т.г. през нощта. От частен дом са откраднати сумата от 30 000 евро, 4700 румънски леи, над 160 грама златни накити на стойност 86 190 лева. В хода на работата по разследването на крупната кражба са събрани доказателства за участието на Я.Я., В.Д. и С.С. към извършеното деяние.

Тримата мъже са установени и задържани от органите на МВР, привлечени са към наказателна отговорност и ще останат в ареста за срок до 72 часа. Задържането им е удължено с постановление на наблюдаващия случая прокурор от Районна прокуратура – Добрич, с оглед довеждането им пред съда за определяне на мярка за неотклонение. Предстои исканията за налагане на най-тежката такава – „задържане под стража", да бъдат внесени за разглеждане. Работата по документиране и доказване на престъплението продължава.