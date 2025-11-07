ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Екоминистерството извънредно проверява цапащ и вонящ завод във Велико Търново

Дима Максимова

[email protected]

2020
Фейсбук е залят от снимки на дим и фин дървесен прах по коли и первази в Търново Снимка: Община Велико Търново

Инспекцията е по искане на кмета Даниел Панов

Извънредна комплексна проверка на производството на „Кроношпан" разпореди министърът на околната среда и водите Манол Генов по искане на кмета на Велико Търново Даниел Панов.

В разговор с министър Генов още вечерта на 4 ноември и официално – с писмо от 5 ноември, Даниел Панов настоя за спешни действия по извършване на проверки за изпускането в атмосферата на емисии от предприятието, посочват от местната управа.

Повод са поредните многобройни сигнали и жалби от великотърновци за задимяване, нетипични миризми и запрашаване, ескалиралото обществено недоволство по темата и силната чувствителност на гражданите.

„Здравето на великотърновци трябва да е на първо място, опазването на околната среда и в частност – на качеството на въздуха, за всички държавни институции, в чиито компетенции е дейността на производствата", коментира Даниел Панов.

Проверката се извършва от Изпълнителна агенция по околна среда и РИОСВ – Стара Загора.

До две седмици във Велико Търново от РИОСВ-Русе ще бъде доставена и специална измервателна станция, която ще мери в детайли всичко, което излиза от изпускателните устройства на производството.

Темата и действията на компетентните държавни органи Даниел Панов обсъди и по време на работна среща с омбудсмана на Република България Велислава Делчева.

Фейсбук е залят от снимки на дим и фин дървесен прах по коли и первази в Търново

