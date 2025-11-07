Пеевски: Хората ще имат гориво, истерия има само в партията на "Лукойл" и пуделите

Виждам истерията на партията на пуделите и на "Лукойл". Това трябваше да приключи преди 2 години, но лицето Ники Мики (Николай Денков, бел. ред.), който за съжаление на България беше тогава премиер, каза, че ще си подаде оставката и ще напуснат сглобката, ако това се случи.

Това заяви лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски в кулоарите на парламента.

"Затова трябва сега да се действа много бързо, няма никакви проблеми, запаси има. Спряхме износа, хората ще имат гориво. Истерия има само в партията на "Лукойл". Трябва да знаят - пачки няма да има. Надявам се, като влезе особеният представител в "Нефтохим", да се види и какви пари са взимали, кой е ходил в офисите на тази компания, возил се е като зелки и картофи отзад", коментира Пеевски.

"Сигурно може да се намерят записи там и да се види какво се е случвало, как са извличали парите, как са носени в офиса, който продаде после някаква странна фирма. Крадците са в стрес", допълни той.

"Бюджетът ще бъде приет. Ние сме на нашите позиции: всичко за хората", категоричен бе лидерът на ДПС-НН.