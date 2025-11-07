2 години затвор за 26-годишен - имал 4,26 г наркотик

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

По обвинение на Софийска районна прокуратура на 2 години затвор е осъден 26-годишен мъж за държане на наркотици.

И.П. е привлечен към наказателна отговорност за това, че на 20.06.2024 г. в 14,30 часа в ж.к. „Надежда" в гр. София е държал високорискови наркотични вещества – синтетичен канабиноид с тегло 4,26 грама.

По случая е водено досъдебно производство за престъпление по чл. 354а, ал. 3, пр.2, т.1 от НК. В хода на разследването са направени експертизи, сочещи И.П. като автор на деянието. Разследването е приключило с внасяне на обвинителен акт в съда.

Състав на Софийски районен съд призна И.П. за виновен по повдигнатото му обвинение и му беше наложено наказание „лишаване от свобода" за срок от 2 години, което той следва да изтърпи ефективно при първоначален строг режим и глоба в размер на 2500 лв.

Присъдата подлежи на обжалване пред Софийски градски съд.