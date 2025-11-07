Радослав Рибарски, ПП: Новината за "Гънвор" удари с мокър парцал управляващите

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Новината от снощи, че "Гънвор" няма да купи рафинерията в "Лукойл" и според американското правителство, е кремълска марионетка, удари с мокър парцал управляващите.

Това каза депутатът от "Продължаваме промяната" Радослав Рибарски в кулоарите на парламента.

Той обясни, че била свикана извънредна енергийна комисия за 9:10 ч., която обаче се провела, без да бъдат изчакани депутатите от всички партии.

"Управляващото мнозинство си свикало комисия, събрали се преди уречения час и приели законопроект, който разширява правомощията на особения управител. Вместо в момента да проведем изслушване с министър-председателя и вицепремиерите, ние се занимаваме с разширяване и отново панически действия на управляващите за "Лукойл", заяви Рибарски.

Той обясни, че така било и миналия петък, когато беше приета забраната за износ на нефт.

"Днес директно особеният управител има вече права да се разпорежда с имуществото на рафинерията. Изпълнителната власт подкрепя ли тези действия на законодателната власт, не сме чули такова изявление на премиера Росен Желязков. Не сме чули да са одобрени от правителството, имаме усещането, че действат в различни посоки", каза още депутатът от ПП.

Освен това ПП желаят да попитат премиера дали е искана отсрочка за налагането на санкциите върху "Лукойл".