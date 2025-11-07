Вандал потроши стълб и остави без ток дома за хора с увреждания в с. Орсоя

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Неизвестен вандал е потрошил електрически стълб и е оставил без ток дома за хора с физически увреждания в село Орсоя, съобщават от полицейската дирекция в Монтана.

Вчера в 11,30 часа служител на социалния дом подал сигнал в районното в Лом за това, че между 11 и 11,30 часа неизвестен е повредил железобетонен стълб на мрежата за захранване на социалният дом, собственост на община Лом. Заради посегателството настанените в дома възрастни и болни хора са останали без електричество.

На мястото е извършен оглед и е започнало разследване.