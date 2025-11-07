Костадинов: В Русия има много български активи, ще бъдат конфискувани

Управляващото мнозинство си е направило тайна комисия за "Лукойл", каза лидерът на "Възраждане"

Това, което те се опитват да направят е 1:1 с това, което ЕС се опитва да накара да направи Белгия, което там категорично отказват, защото знаят каква ще бъде обратната реакция. Руската страна категорично е заявила, че ако има конфискация на нейни активи, без значение дали държавни и частни, ще последва реципрочна конфискация на такива активи в Русия. България има много сериозни активи в Русия, което управляващите няма да кажат.

Това каза лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов в парламентарните кулоари.

Той обяви, че "управляващото мнозинство си е направило тайна комисия, на скрито" за "Лукойл". По думите му извънредната енергийна комисия е била свикана в последния момент - за 9 часа, с начало в 9:10, но до самия час заседанието й вече било приключило.

"С този законопроект става въпрос за кражбата на един огромен актив. Хората, които в момента панически се опитват да предотвратят кризата с горивата, която се задава на хоризонта, нямат никаква представа какво може да се случи след евентуални такива действия", предупреди той преди залата да подхване законопроекта, предвиждащ особен управител в "Лукойл".

"Има банка, която е собственост на български акционери, има остатъци още от времето на СССР на смесени българо-руски предприятия, които дори формално съществуват със своите активи. Говорим за стотици милиони левове. Когато българската държава посегне на този актив, ще създаде много сериозни проблеми. Кой ще компенсира собствениците, когато им бъдат отнети активите", предупреди лидерът на "Възраждане".

"Вчерашното самопризнание на Бойко Борисов какъв голям приятел е със Сорос, който пък самият Тръмп е обявил за свой персонален враг, смятам, че сложи не точка, а удивителен в едно дълго изречение, в което се чудехме как точно ще свършат отношенията между сегашната администрация на Тръмп и българското правителство. Очевидно е, че администрацията на Тръмп няма никакво доверие към това правителство. Вторият вариант е българското правителство да каже, че няма да спазва санкциите. Това също е възможно. Има и трети вариант. Той е българското правителство да подаде оставка, защото не може да се справи със ситуацията", добави лидерът на "Възраждане".