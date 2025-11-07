55-годишен шофьор влезе в насрещното в Монтана, удари друга кола и получи комацио

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

55-годишен мъж от Берковица е пострадал при катастрофа, станала вчера сутринта на улица „Никола Вапцаров" в Монтана. Приет е в монтанската болница с комоцио. По-късно е изпратен на домашно лечение, съобщават от полицията.

Пострадалият бил зад волана на „Тойота Авенсис" и се движел от центъра на Монтана към квартал „Мала Кутловица". Той навлязъл в насрещната лента и се ударил странично в „Опел Астра", управляван от 79-годишен шофьор.

По-възрастният водач не е пострадал. Изпробван е за алкохол и пробата му е отрицателна.

На пострадалия е взета кръвна проба за анализ.

По случая тече разследване. Причините за катастрофата се изясняват.