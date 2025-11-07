Пиян шофьор с 2,05 промила катастрофира край Велико Търново

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Водач, употребил алкохол и катастрофирал, установиха служители на Пътна полиция.

Вчера на главен път София – Варна, в участъка около разклона за с. Леденик при обработка на пътно произшествие, без пострадали, е извършена проверка на водача на катастрофиралия автомобил – 52-годишен от Варна.

При проверка за употреба на алкохол, апаратът е отчел 2,05 промила. Той е дал кръвна проба за химичен анализ. Задържан е за срок до 24 часа по ЗМВР.

Образувана е преписка. Произшествието е обработено по административен ред.