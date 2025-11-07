В Русе стартира третото издание на общинската програма „Да опазим очите на децата“

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

За трета поредна година стартира общинската програма „Да опазим очите на децата", свързана с откриване на отклонения в зрението на деца в четвърта предучилищна възраст от общинските детски градини, съобщиха от пресцентъра на община Русе.

Дейностите ще се осъществят от д-р Наталия Главанова, лекар офталмолог и оптометрист чрез мобилен апарат, който открива зрителни проблеми като далекогледство, късогледство, замъглено зрение, различие в големината на зениците, кривогледство и др.

Програмата ще се проведе в периода ноември 2025 г. – май 2026 г. на място в детските градини по предварително изготвен график. Община Русе е осигурила рекламни материали за детските градини – плакати и информационни брошури за родителите на децата от четвърта група.

Първите консултации за деца ще се проведат на 12 ноември в ДГ „Детелина".

График на посещенията за месец ноември:

· ДГ Детелина - ул. „Рига" №36 – 12 ноември;

· ДГ Звездица - ул. „Ловеч" и ул. „Ракитово" – 14 ноември;

· ДГ Здравец - ул. „ Захари Стоянов" –21 и 26 ноември;

· ДГ Иглика - ул. „Дондуков-Корсаков" №14 – 19 ноември;

ул. „Борисова" №81, вх. А, партер – 24 ноември;

бул. „Цар Освободител" №140 А, бл. ЦЮР - 26 ноември;

· ДГ Незабравка - ул. ,,Мидия-Енос" №4 - 19 ноември, ул. ,,Българска морава" №7а – 1 декември;

Родителите, които желаят да запишат децата си за участие в програмата, могат да го направят чрез попълване на информирано съгласие до директора на детската градина.