Бивш съветник от Хисаря, осъден условно за прегазен пешеходец 10 г. по-късно, обжалва

Стоян Найденов в съдебната зала през 2022 г. Снимка: Никола Михайлов

Стоян Найденов беше признат за виновен, че е ударил Кръстю Дюлгярски на пешеходна пътека и е избягал

Бившият общински съветник от Хисаря Стоян Найденов, осъден близо 10 г. след катастрофата, в която загина 87-годишният Кръстю Дюлгярски, обжалва наказанието си пред Апелативния съд в Пловдив.

През април мъжът получи 2-годишна условна присъда, а книжката му беше отнета за срок от 3 години, след като окръжните магистрати го признаха за виновен в това, че на 22 октомври 2015-а нарушил правилата за движение и по непредпазливост причинил смъртта на Дюлгярски. Деянието е извършено на пешеходна пътека, а след това Найденов избягал от местопроизшествието.

Бившият съветник управлявал лек автомобил "Рено Канго", когато ударил Кръстю Дюлгярски. Пострадалият е бил откаран в болница, но на 24 октомври издъхнал.

Обвинителният акт срещу шофьора беше връщан няколко пъти за отстраняване на грешки. "Безнаказаността на извършеното нарушение ще продължава да бъде мотив за извършване на нарушения. Щом няма възмездие, аз мога да си правя каквото искам", каза през 2022-а синът на загиналия мъж Тодор Дюлгярски след поредното връщане. Той заяви, че дългото разследване на прокуратурата поощрява извършването на престъпления. "Съзнавам, че се е случило по невнимание. Но това не трябва да отменя последиците", каза още Дюлгярски.

Стоян Найденов в съдебната зала през 2022 г.

