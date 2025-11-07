ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Най-накрая Александър Димитров обяви състава за по...

Автомобил се запали след катастрофа край село в Шабленско, водачът е с опасност за живота

Дияна Райнова

1828
Линейка Снимка: Снимка: Архив

Мъж е с опасност за живота след тежка катастрофа край село Захари Стояново, при която автомобил се е запалил, съобщават от Областната дирекция на МВР-Добрич.

Инцидентът е станал на 5 ноември около 17 ч. по пътя от село Бежаново в посока село Захари Стояново. По първоначални данни, лек автомобил „Фиат" е навлязъл в насрещното движение и се е ударил челно в „Фолксваген", управляван от 43-годишен мъж. От сблъсъка двете коли са излезли извън пътното платно, като „Фиат"-ът се е запалил.

Водачът на горящия автомобил е успял да излезе и да напусне мястото на произшествието. На сигнала са реагирали екипи на пожарната служба в Шабла, които са потушили пламъците. По-късно вечерта мъжът е бил установен в района на село Захари Стояново и транспортиран от екип на „Спешна помощ" в Шабла във Военномедицинска академия – Варна.

От ВМА – Варна, е постъпила информация, че водачът е в реанимация, на апаратно дишане, с 28% изгаряния по тялото и с опасност за живота. По случая е образувано досъдебно производство.

Линейка

